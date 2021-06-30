SON DAKİKA! FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasında karar çıktı: Faillere ceza yağdı!
Son dakika haberi... FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.
Son dakika haberi... FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.
Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten
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