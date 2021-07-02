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  3. SON DAKİKA! FETÖ'ye darbe üstüne darbe! 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı!

SON DAKİKA! FETÖ'ye darbe üstüne darbe! 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 60 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

SON DAKİKA! FETÖ'ye darbe üstüne darbe! 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

60 KİŞİYE SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 60 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

34 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, 30'u çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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