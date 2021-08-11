'Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum' diyerek duyurdu: Meclis'in açılması ile birlikte bir çalışma yapılmalıSon dakika | Filipinler'de 7.2 şiddetinde deprem!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız varKorkunç olay! Polis memuru; karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp intihar etti11 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'a ilişkin çağrı!Bakan Koca'dan bilim kurulu toplantısı sonrası 'yüz yüze eğitim' açıklamasıSon dakika | Bakanlıktan sel bölgeleri için önemli uyarı!Duygulandıran görüntü! Selde mahsur kalan köpek insan zinciri yapılarak kurtarıldıMasterchef Nasi Goreng nasıl yapılır? | Nasi Goreng tarifi | Malzemeleri nelerdir?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Filipinler'de 7.2 şiddetinde deprem!

Son dakika | Filipinler'de 7.2 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in Mindanao adasında 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Filipinler'de 7.2 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Filipinler'in Mindanao adasında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Şiddetli depremin ardından yapılan açıklamada tsunami uyarısında bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Filipinler'de meydana gelen depremin şiddetini 7.1 olarak duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filipinler’in Davao şehri açıklarında uluslararası ajansların ilk belirlemelerine göre 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

Detaylar geliyor...

Son dakika | Filipinler'de 7.2 şiddetinde deprem!

Son dakika | Filipinler'de 7.2 şiddetinde deprem!

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
2
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT