Son dakika | Filipinler'de 7.2 şiddetinde deprem!
Son dakika haberi... Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in Mindanao adasında 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Filipinler'in Mindanao adasında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Şiddetli depremin ardından yapılan açıklamada tsunami uyarısında bulunuldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Filipinler'de meydana gelen depremin şiddetini 7.1 olarak duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Filipinler’in Davao şehri açıklarında uluslararası ajansların ilk belirlemelerine göre 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
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