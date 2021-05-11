Son dakika | Filistin'de şehit sayısı artıyor! Son dakika haberi... Hamas tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükseldiği aktarıldı.

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Son dakika haberi... İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı hava saldırıları sürüyor. Söz konusu saldırılara ilişkin Hamas'tan açıklama yapıldı. 10 Mayıs Pazartesi gününden beri İsrail'den Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiği duyurulurken, saldırılarda 152 kişinin ise yaralandığı belirtildi. SALDIRILARDA ÖLENLERİN ARASINDA 9 ÇOCUK VAR Hayatını kaybedenler arasında 9 çocuk ve 1 kadının olduğu açıklandı. İsrail ise, düzenlenen hava saldırılarında öldürülenler arasında 16 Hamas üyesi olduğunu öne sürdü. Berkem Temizel Gece Editörü