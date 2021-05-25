SON DAKİKA! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi: 1 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesine, maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, girişimin başarıyla önlendiği ve düzenlenen operasyonla 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince, resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan bir üsse yönelik maket uçakla saldırı girişiminde bulunuuldupğu ve girişimin, askeri personelin dikkati sayesinde önlendiği ifade edildi. Maket uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla ise 1 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
1⃣ Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021