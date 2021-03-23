SON DAKİKA! Fransa'da PKK operasyonu: Ev, dernek ve iş yerlerine baskın
Son dakika haberi... Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK'ya ait ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi.
Son dakika haberi... Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK'ya ait ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.
ANTİ-TERÖR BİRİMİNDEN OPERASYON
Sabah saatlerinde ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan ve "legal" bir şekilde farklı isimler altına faaliyet gösteren örgütle bağlantılı dernek ve iş yerlerine gerçekleştirildiği öğrenilen baskının Fransız Anti-Terör birimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
DUVARLARDA ÖCALAN FOTOĞRAFLARI
PKK'nın örtülü dernek ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonlar Fransız Anti-Terör birimi tarafından gerçekleştirildi.
Yapılan baskınlarda 20 kişiye yakın terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı belirlenirken baskın yapılan yerlerde elebaşı Abdullah Öcalan'ın görselleri dikkatlerden kaçmadı.