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Son dakika | Fransa'da seçim heyecanı! Le Pen ile ikinci tura kalan Macron ilk turu önde bitirdi!

Son dakika! Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Macron yüzde 28,6, Le Pen yüzde 24,4, Melenchon yüzde 20,2 oy aldı.

Son dakika | Fransa'da seçim heyecanı! Le Pen ile ikinci tura kalan Macron ilk turu önde bitirdi!

Son dakika Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.

İlk tur seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak.

İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak.

Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu.

İkinci turda yüzde 66,1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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