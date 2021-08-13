Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazi Türkiye için tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Sudan, Türk İş İnsanları ve Yatırımcılar İle Dar Kapsamlı İstişare Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." dedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise, "(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

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