Son dakika | G-20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | G-20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde, Dönem Başkanı Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali’de düzenlenen 17’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.

“Birlikte Toparlanma – Daha Güçlü Toparlanma” ana teması altında icra edilen zirvede marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

İki liderlerin görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, F-35 ve F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve tedariki tahıl koridoru konusunda Putin'i nasıl ikna ettiğini Biden'a anlatması bekleniyordu.

Son dakika | G-20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

ABD Başkanı Biden, görüşmede İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya - Ukrayna arasındaki tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti."

Son dakika | G-20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

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