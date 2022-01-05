Son dakika | Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu olmak üzere 3 kişinin daha koronovirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan koronavirüs testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.

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