Son dakika | Galatasaray HDI Sigorta Kadınlar CEV Kupası'nda ikinci oldu
Son dakika haberi... Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında sahasında Saugella Monza’yı ağırladı. Galatasaray HDI Sigorta, setlerde 2-0 geriye düşerek turnuvayı 2’nci olarak tamamladı.
Son dakika haberi... Galatasaray Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında sahasında Saugella Monza’yı ağırladı.
Bugün; İtalya'nın Saugella Monza ekibiyle karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı İtalya'da oynanan finalin ilk maçını 3-0 kaybetmişti.
Galatasaray HDI Sigorta, bugün İstanbul'daki rövanşta setlerde 2-0 geriye düştü ve ikinci oldu.