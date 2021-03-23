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  3. Son dakika | Galatasaray HDI Sigorta Kadınlar CEV Kupası'nda ikinci oldu

Son dakika | Galatasaray HDI Sigorta Kadınlar CEV Kupası'nda ikinci oldu

Son dakika haberi... Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında sahasında Saugella Monza’yı ağırladı. Galatasaray HDI Sigorta, setlerde 2-0 geriye düşerek turnuvayı 2’nci olarak tamamladı.

Son dakika | Galatasaray HDI Sigorta Kadınlar CEV Kupası'nda ikinci oldu

Son dakika haberi... Galatasaray Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında sahasında Saugella Monza’yı ağırladı.

Bugün; İtalya'nın Saugella Monza ekibiyle karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı İtalya'da oynanan finalin ilk maçını 3-0 kaybetmişti.

Galatasaray HDI Sigorta, bugün İstanbul'daki rövanşta setlerde 2-0 geriye düştü ve ikinci oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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