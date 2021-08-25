Son dakika! Galatasaray, Olimpiu Morutan transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Orta saha bölgesi için Steau Bükreş'in genç oyuncusu Olimpiu Morutan transferi için uzun süredir uğraş veriyordu. Dün akşam görüşmelere başlandığını bildiren sarı kırmızılılar az önce transferi resmen duyurdu.

Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada,

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılı ekip, transferi sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım ile duyurdu.