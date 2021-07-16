Son dakika | Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabında "Futbol A Takımımızın Kovid-19 test sonuçları hakkında" notu düşülen paylaşımda açıklama görseline yer verildi.

İki futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtilirken, söz konusu oyuncuların tedavi protokülünün ve karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."