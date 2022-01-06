Son dakika! Galatasaray'da 3 yeni koronavirüs vakası!

Son dakika haberi... Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yapılan kontrollerde 3 kişinin koronavirüs vakasının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip testi pozitif çıkan isimlerin yardımcı antrenör Selçuk İnan, analiz sorumlusu Cihan Ünal ve futbolcu Taylan Antalyalı olduğunu ifade etti.

"KARANTİNA SÜRECİNE BAŞLANMIŞTIR"

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testinin ardından yardımcı antrenörümüz Selçuk İnan, futbol a takım maç analiz sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın testleri pozitif çıkmıştır.

Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.