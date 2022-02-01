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Son dakika! Galatasaray'da ayrılık! Sekidika Eyüpspor'da!

Son dakika! Yabancı oyuncu sayısını düşürmek isteyen Galatasaray'da Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın Eyüpspor'a kiralandığı açıklandı.

Son dakika! Galatasaray'da ayrılık! Sekidika Eyüpspor'da!

Son dakika haberi... Galatasaray Sekidika'nın ayrılığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Eyüpspor da sabah saatlerinde Sekidika transferini duyurmuştu. 25 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığını açıklayan Eyüpspor, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Son dakika! Galatasaray'da ayrılık! Sekidika Eyüpspor'da!

DEVAMLILIK SAĞLAYAMADI

2020 yılında Eskişehirspor'dan Galatasaray'ın kadrosuna katılan Sekidika, zaman zaman etkili performans gösterse de bir türlü dikiş tutturamadı. Sürekli olarak başka takımlara kiralanan Nijeryalı futbolcu gittiği takımlarda da devamlılık sağlayamayınca beklenen patlamayı yapamadı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 karşılaşmada görev alırken yalnızca 1 gol atabildi.

Son dakika! Galatasaray'da ayrılık! Sekidika Eyüpspor'da!

Ramazan Sarı
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