Son dakika! Galatasaray'da ayrılık! Sekidika Eyüpspor'da!

Son dakika haberi... Galatasaray Sekidika'nın ayrılığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/3s4bPnJDxk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 1, 2022

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Eyüpspor da sabah saatlerinde Sekidika transferini duyurmuştu. 25 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığını açıklayan Eyüpspor, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

DEVAMLILIK SAĞLAYAMADI

2020 yılında Eskişehirspor'dan Galatasaray'ın kadrosuna katılan Sekidika, zaman zaman etkili performans gösterse de bir türlü dikiş tutturamadı. Sürekli olarak başka takımlara kiralanan Nijeryalı futbolcu gittiği takımlarda da devamlılık sağlayamayınca beklenen patlamayı yapamadı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 karşılaşmada görev alırken yalnızca 1 gol atabildi.