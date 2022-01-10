Son dakika! Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi! Resmi açıklama yapıldı!

Son dakika haberi... Galatasaray'da kötü gidişatın ardından eleştirilen ve istifa edeceği yönünde haberler çıkan teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yola devam edeceği yönünde açıklamalar yapmış ve bu tarz gündem oluşturanlara tepki göstermişti. Son dakika bilgisine göre deneyimli çalıştırıcı ile görüşen yönetim yolları ayırma kararı aldı.

Bugün Burak Elmas başkanlığında NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı. İkilinin burada görüşme gerçekleştireceği ve son durumu konuşacağı belirtilmişti.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Sarı-Kırmızılılar sezon başında Victor Nelsson, Cicaldau, Berkan Kutlu, Morutan gibi genç ve potansiyelli isimleri takıma kazandırarak yeni bir yapılanmaya gidildiğini söylemişti.

Sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray ardından oynadığı 4 maçı ise kazanamamıştı.

7. haftada Giresunspor maçıyla başlayan galibiyet serisi 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetle sona ermişti.

Fenerbahçe derbisinin ardından 6 maç ceza alan Fatih Terim takımın başında çıktığı 14 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı ekibin açıklaması şu şekilde:

"Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı



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