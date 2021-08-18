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  3. SON DAKİKA! Galatasaray'da Marcao kadro dışı kaldı!

SON DAKİKA! Galatasaray'da Marcao kadro dışı kaldı!

Son dakika! Galatasaray, Marcao'nun çalışmalarına takımdan ayrı devam edeceğini açıkladı.

SON DAKİKA! Galatasaray'da Marcao kadro dışı kaldı!

Son dakika! Galatasaray Kulübü, Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını ve çalışmalarına takımdan ayrı devam edeceğini açıkladı. 

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu olarak oyuncumuz Marcao do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktadır. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir." ifadelerine yer verildi.

 

 

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