Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama! İşte Marcao'ya verilen para cezası...

Galatasaray Spor Kulübü'nden Marcao ile ilgili açıklama yapıldı.

Sasrı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

16 Ağustos Pazartesi günü Galatasaray deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Maçın 61. dakikasında Marcao, kendi sahasından rakip sahaya koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı.

Galatasaray futbolcusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa ile saldırdığı için kırmızı kartla oyundan atıldı.

Moralinin bozuk olduğu görülen Kerem Aktürkoğlu, 65. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Giresunspor taraftarları, oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

Marcao'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olaylı maç, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fakat yaşanan olay Galatasaray'ın başarısının önüne geçti.

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı davranışa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Paylaşımında bir videoya yer veren Marcao, haklı olduğunu düşündüğü bir konuda öfkesine yenik düştüğünü ifade ederek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun anne ve babasından af dilemişti. Marcao, Aktürkoğlu'dan da özür dilemişti

Marcao yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maçta yaşanan talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Çünkü bu kulübü çok yakından tanıyorum.

Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamamak, idari ve maddi cezalardan çok, bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor.

Ben, Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor bir durumda gençtim. Eğer beni sahaya koyup, bana emek vermeseydiniz, kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak canımı acıtıyor.

Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum."

26 Ağustos'ta Tahkim Kurulu'ndan Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun 8 maçlık cezasına ilişkin açıklama yapılmıştı. Açıklamada cezanın oy çokluğu ile onandığı ifade edilmişti.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 - K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir."