Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama: Patrick van Aanholt koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü, Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'un koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Patrick van Aanholt ülkesi Hollanda'da koronavirüs testi yaptırdı. Hollandalı futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

31 yaşındaki futbolcunun, izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı aktarılırken, karantina süresi 7 Ocak Cuma günü sona erecek. Öte yandan Patrick van Aanholt'un aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed'in idmanda yer almadığı, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

Patrick John Miguel van Aanholt 29 Ağustos 1990'da Hollanda, Hertogenbosch'da dünyaya geldi.

Patrick John Miguel van Aanholt sol bek mevkisinde oynayan Hollandalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Galatasaray formasıyla ilk maçına St.Johnstone maçıyla çıkmıştır. Galatasaray formasıyla ilk golünü Randers'e karşı atmıştır.

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Patrick van Aanholt kimdir?