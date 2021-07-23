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  3. Son dakika | Galatasaray'dan KAP açıklaması: Görüşmelere başlandı...

Son dakika | Galatasaray'dan KAP açıklaması: Görüşmelere başlandı...

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Son dakika | Galatasaray'dan KAP açıklaması: Görüşmelere başlandı...

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Klübü'nden KAP açıklaması geldi.

Galatasaray Spor Kulübü, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cidaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" 

ALEXANDRU CİDALDAU KİMDİR?

Alexandru Cidaldau, Romanya'nın Medgidia şehrinde doğdu. Futbola Gheorge Hagi'nin akademisinde adım atan Cicaldau kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Alexandru Cidaldau, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Alexandru Cidaldau kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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