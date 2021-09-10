Son dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 35. başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Yarsuvat, 2 Ekim'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday olmuştu. 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atan Yarsuvat, Galatasaray'ın 35. başkanı seçilmişti. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde seçilen en yaşlı başkan olarak da kulüp tarihine geçmişti.

KOROVAİRÜS NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

84 yaşındaki Duygun Yarsuvat, 19 Aralık 2020 tarihinde hastanede koronavirüs tedavisi görmüştü. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının entübe olduğu açıklanmış ancak yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğu öğrenilmişti.

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