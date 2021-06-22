SON DAKİKA! Gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin'den acı haber: Hayatını kaybetti!

Türk gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, 60 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, aynı zamanda senarist olan Şirin'in vefatını Twitter hesabından duyurdu.

Emeksiz, paylaşımında, "Seyfi Şirin ağabeyi bugün kaybettik. Bir şair, bir hikaye yazarı, romancı, bir senarist gitti. Rahmetle Seyfi ağabey, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Orhan Seyfi Şirin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?