Son dakika | Gaziantep Valisi Gül duyurdu: Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapandı: 2 bin kişi kurtarıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren otoyolun kapalı olduğunu anımsatarak hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok." dedi.

TIRLAR KAZALARI NEDENİYLE YOL KAPANDI

Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığının bilgisini veren Vali Gül, şunları kaydetti:

"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."

Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

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