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  3. Son dakika... Gaziantep'te canlı bomba paniği! İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba etkisiz hale getirildi!

Son dakika... Gaziantep'te canlı bomba paniği! İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba etkisiz hale getirildi!

Son dakika... Gaziantepte canlı bomba paniği İl Emniyet Müdürlüğüne girmek isteyen şahıs vuruldu.

Son dakika... Gaziantep'te canlı bomba paniği! İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba etkisiz hale getirildi!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, "üzerimde bomba var" diyen şahıs polis tarafından vurularak Etkisiz Hale Getirildi.

Son dakika... Gaziantep'te canlı bomba paniği! İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba etkisiz hale getirildi!

POLİS DRON İLE BOMBA ARAMASI YAPTI

Gaziantep'ta akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapıldı.

Son dakika... Gaziantep'te canlı bomba paniği! İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba etkisiz hale getirildi!

Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.

Son dakika... Gaziantep'te canlı bomba paniği! İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba etkisiz hale getirildi!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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