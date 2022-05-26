Son dakika... Gaziantep'te canlı bomba paniği! İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba etkisiz hale getirildi!​​​​​​​

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, "üzerimde bomba var" diyen şahıs polis tarafından vurularak Etkisiz Hale Getirildi.

POLİS DRON İLE BOMBA ARAMASI YAPTI

Gaziantep'ta akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapıldı.

Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.

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