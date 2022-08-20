Son dakika | Gaziantep'te feci kaza! Ortalık can pazarına döndü! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika: Gaziantep'te meydana gelen gelen kazada ortalık can pazarına dönüştü. Yolcu otobüsü, ambulans ve bir canlı yayın aracının karıştığı belirtilen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Gaziantep'te feci kaza! Ortalık can pazarına döndü! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika: Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

Son dakika | Gaziantep'te feci kaza! Ortalık can pazarına döndü! Ölü ve yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

Gaziantep Valisi Gül: "(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var."

Son dakika | Gaziantep'te feci kaza! Ortalık can pazarına döndü! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika | Gaziantep'te feci kaza! Ortalık can pazarına döndü! Ölü ve yaralılar var!

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