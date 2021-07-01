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  3. SON DAKİKA! Genç kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini silahla rehin aldı!

SON DAKİKA! Genç kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini silahla rehin aldı!

Son dakika haberi... Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşanıyor. Bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

SON DAKİKA! Genç kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini silahla rehin aldı!

Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen bekçi sevgilisinin silahını alarak hem kendisini hem de sevgilisini öldüreceğini söyledi.

Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çalışmalarının nihayet sonuç vermesiyle genç kadın, erkek arkadaşıyla birlikte polis merkezine götürüldü.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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