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Son dakika | George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memurunun cezası belli oldu

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika | George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memurunun cezası belli oldu

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Mayıs ayında George Floyd (46), dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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