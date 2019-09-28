Son Dakika... Giresun Görele'de korkutan deprem!
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Giresun'un Görele ilçesinde saat 15.35'te 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Elazığ'da ise saat 15.29'da 3.3 şiddetinde deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremler çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 15.29'da 3.3 şiddetinde, Giresun'da saat 15.35'te 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremler Elazığ'da ise yerin 9.15 kilometre, Giresun'da 6.69 kilometre derinlikte meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.09.28 15:35:29 41.2037 39.1383 22.5 -.- 3.1 2.9 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) İlksel
2019.09.28 15:35:22 37.2502 27.8795 5.2 -.- 1.3 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.09.28 15:29:51 38.6862 39.8575 7.3 -.- 3.0 3.1 SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel
2019.09.28 14:40:24 38.9983 25.8570 2.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.28 14:10:16 40.8708 28.3125 17.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 14:03:03 40.8670 28.2755 14.5 -.- 3.8 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2019.09.28 14:03:03)
2019.09.28 13:14:10 39.5400 27.0288 12.5 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 13:03:11 37.0410 34.6832 0.0 -.- 1.2 -.- PIROMERLI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.09.28 12:37:56 39.4910 25.8545 10.7 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 12:32:27 36.8008 32.8823 0.0 -.- 1.4 -.- BALKUSAN-ERMENEK (KARAMAN) İlksel
2019.09.28 12:23:41 34.2777 24.9837 11.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 12:21:34 41.2085 28.9005 0.0 -.- 1.2 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2019.09.28 12:14:58 36.3528 29.2495 16.6 -.- 1.6 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.09.28 12:14:08 39.4990 27.0362 10.1 -.- 1.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 12:04:02 39.6545 26.9915 13.3 -.- 1.3 -.- ORTAOBA-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 12:02:38 39.0970 27.5192 0.0 -.- 1.9 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
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