Son dakika | Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katil zanlısı Hüseyin Can G. tutuklandı

Edinilen bilgilere göre olay, merkez ilçesine Eriklimanı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesinin zorlamasıyla nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlısı H.C.G. (21) ile bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. H.G.C tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla 16 Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ENGELLİ BABANNE KOMŞULARA HABER VERDİ

Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade etti. Komşular eve geldiklerinde genç kızı kanlar içinde buluncu durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

HAVALİMANI YAKINLARINDA YAKALANDI

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alırken şüpheli H.C.G'nin izini süren polis ekipleri zanlıyı, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalayarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can G. çıkarıldığı savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN SOYLU: BAŞKA BİRİNİN CEP TELEFONU ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileri ile Göç Toplantısı"nda öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katil zanlısı Hüseyin Can G'nin yakalanmasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Arkadaşlarımız başarılı bir şekilde başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladılar. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar" dedi.

Bakan Soylu, "Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barışma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin" diye konuştu.

Geçen yıl 20'nin üzerinde ölüm olayının erkeğin kadını ikna etmesinin ardından yaşandığını aktaran Soylu, şiddet başladığı andan itibaren şiddetin devam ettiğini, güçlü olanın güçsüz olanı şiddete maruz bıraktığını belirtti.

Soylu, "Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz." dedi.