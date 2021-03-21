Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Son dakika haberine göre hakkında kesinleşmiş yargı kararının okunmasının ardından vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu bir süredir TBMM'de HDP grup odasında bekleyişini sürdürüyordu. Haberin devamına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı