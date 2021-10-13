Son dakika | Gözlemlerini aktardı! Bakan Koca'dan koronavirüse ilişkin çarpıcı paylaşım

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vatandaşlara ülkedeki gözlemlerini aktardı.

Açıklamasına Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılara değinerek başlayan Bakan Koca, aşı oranının yükseldiğini ve mavi kategoriye geçen illerin sayısının arttığını belirtti. Buna rağmen maske kullananların azaldığını ve sosyal mesafe kuralına uyma konusunda gerekli özenin eskiye oranla gösterilmediğini belirten Bakan Koca koronavirüse karşı aşılarını henüz eksik olan çok sayıda insan olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"ENDİŞE ETMEYİN. Aşı oranımız yükseliyor, Maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. ENDİŞE EDİN. Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var."