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Son dakika... Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın bulundu! Değeri 6 milyar dolar

Son dakika haberi... Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı bulundu. Bulunan rezervin değerinin 6 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Son dakika... Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın bulundu! Değeri 6 milyar dolar

Son dakika haberi... Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı bulundu.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, altın madeni rezervine ilişkin olarak, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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