Son dakika... Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın bulundu! Değeri 6 milyar dolar
Son dakika haberi... Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı bulundu. Bulunan rezervin değerinin 6 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.
Son dakika haberi... Gübretaş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı bulundu.
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, altın madeni rezervine ilişkin olarak, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz" dedi.
Ayrıntılar gelecek...