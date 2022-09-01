Son dakika! Gülşen hakkında flaş karar! O talebe red geldi!

Son dakika! Nisan ayında sahne aldığı konserde İmam Hatip liseliler hakkında skandal sözler kullandıktan sonra tutuklanan daha sonra ise tahliye edilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcının avukatının ev hapsinin kaldırılması için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'deki konseri esnasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.