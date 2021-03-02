Son dakika | Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü!

Son dakika haberi... Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol tarafından yapılan açıklamada, South Supreme Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde düştüğünü duyuruldu. Kazanın uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalanmasından kısa bir süre sonra meydana geldiğini aktaran Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol, kaza sebebinin henüz belirlenemediğini de sözlerin ekledi.

Uçak kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirten Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol, ölü sayısının henüz net olarak bilinmediğini söyledi.

AYNI HAVAYOLU ŞİRKETİNİN BAŞKA BİR UÇAĞI DA BENZER ŞEKİLDE KAZA YAPMIŞTI

Yerel medyada yer alan haberlere göre kazada 10 yolcu ve 2 pilot öldü.

Daha önce, aynı havayolu şirketine ait başka bir uçağın da benzer şekilde kaza yaptığı öğrenildi.

Havayolu şirketinden, kaza ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.