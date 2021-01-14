Son dakika haberi: Bakan Koca, tüm siyasi parti genel başkanlarını aşı olmaya davet ettiTwitter, Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in hesabını askıya aldı!Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Koronavirüs aşısı Mart ayında Afrika'ya gelmeliFenerbahçe, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiMurda kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Murda gerçek adı ne?Mero kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mero gerçek adı ne?Eypio kimdir? Nereli? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Şarkıları neler?Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den tepki çeken açıklama: "Başkanlık kadınlara göre değil"O Ses Türkiye 2021 jürileri kim oldu? | O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor?Kemal Kılıçdaroğlu Telegram hesabı nedir?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika haberi: Bakan Koca, tüm siyasi parti genel başkanlarını aşı olmaya davet etti

Son dakika haberi: Bakan Koca, tüm siyasi parti genel başkanlarını aşı olmaya davet etti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanını ve Meclis Başkanını arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirtti.

Son dakika haberi: Bakan Koca, tüm siyasi parti genel başkanlarını aşı olmaya davet etti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanını ve Meclis Başkanını arayarak aşı olmaya davet ettiğini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT