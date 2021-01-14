Son dakika haberi: Bakan Koca, tüm siyasi parti genel başkanlarını aşı olmaya davet etti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanını ve Meclis Başkanını arayarak aşı olmaya davet ettiğini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."