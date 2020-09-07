Son dakika haberi: Batman'da 2 kaymakam görevden alındı

İçişleri Bakanlığınca Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ABDULLAH ÖZADALI KİMDİR?

Abdullah Özadalı, 1983 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. İlkokulu Adıyaman’da, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversite tahsilini; 2001 yılında kazandığı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme Bölümünden 2006 yılında mezun olarak tamamladı. 2008 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda Bakanlık İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılında açılan Kaymakamlık Sınavını kazanarak, Adıyaman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.



Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesi ile Eskişehir İl Özel İdaresi’nde teftiş stajında bulundu. Aydın’ın Germencik ilçesinde kaymakam refikliğini görevinde bulundu. Bilecik’in Yenipazar ilçesi, Çankırı’nın Orta ilçesi ve Nevşehir’in Gülşehir ilçelerinde kaymakam vekilliğinde görev yaptı. 2012-2013 yılları arasında Kapadokya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, 2013-2016 tarihlerinde Hafik Kaymakamı görevlerini ifa etti.





Dil eğitimi almak ve Amerika Birleşik Devletleri’nin idari yapısını tanımak amacıyla bir yıl süreyle Maryland Eyaleti University Maryland ve Baltimore County’de bulundu. Bu süre içerisinde Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nde dışişleri stajını tamamladı. Bu staj kapsamında Birleşmiş Milletler’de yapılan çeşitli toplantılara katıldı. “İç Güvenlik Sektörünün Gözetimi ve Denetimi” konusunda çalışmalar yaparak, bu alanda Kaymakamlık Tezi hazırladı.



10.09.2018 tarihinden Sason Kaymakamlığı görevine getirildi. Evli ve bir kız babasıdır.

SİNAN AŞÇI KİMDİR?

Beşiri’de göreve başlayan kaymakam Sinan Aşcı Kahramanmaraş İlinin Göksun İlçesinde doğdu.İlköğretim ve Lise eğitimini Göksun Kahramanmaraş' ta tamamladı. Lisans eğitimini ise 2008 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.Bir süre Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptı.2010 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanıp Batman Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti.Batman İlinde Vilayet Stajını, Balıkesir İli Erdek İlçesinde Refiklik Stajını, Adıyaman İlinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Nevşehir İli Derinkuyu İlçesinde Kaymakam Vekiliği yaptıktan sonraYurtdışı stajı için gönderildiği Amerika Birleşik Devletlerinde bir yıl süreyle Towson University' de İngilizce dil eğitimi aldı. Aynı zamanda Amerikan Kamu Yönetimi üzerine çeşitli Kamu Kurumlarında incelemelerde bulundu. Bu dönemde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Wasington Büyükelçiliğinde Büyükelçilik stajını tamamladı.Çeşitli yerlerde kaymakamlık yapan Aşcı, en son Eflani Kaymakamıyken Beşiri’ye ataması yapıldı.