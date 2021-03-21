Son dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Serdar Aziz sakatlandı
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 60. dakikasında sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldi. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 60. dakikasında sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in yerine teknik direktör Erol Bulut, Tisserand'ı oyuna dahil etti.