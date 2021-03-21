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  3. Son dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Serdar Aziz sakatlandı

Son dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Serdar Aziz sakatlandı

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 60. dakikasında sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Son dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Serdar Aziz sakatlandı

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldi. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 60. dakikasında sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in yerine teknik direktör Erol Bulut, Tisserand'ı oyuna dahil etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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