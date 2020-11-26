Son dakika haberi... HDP'li vekil Kemal Bülbül'e hapis cezası verildi

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada karar verildi.

AA'nın haberine göre Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Bülbül katılmazken, avukatı hazır bulundu.

SAVCI, CEZALANDIRILMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Suçu ne? Neden ceza aldı?