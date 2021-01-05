SON DAKİKA HABERİ: İş Bankası'ndan Adnan Bali'nin istifa iddiasına ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: İş Bankası'ndan bankanın genel müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

İş Bankası'ndan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır."

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya gelen Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Adnan Bali hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki habere tıklayın.

Adnan Bali kimdir? Nereli? Kaç yaşında?