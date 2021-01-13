Son dakika haberi: İstanbul'da helikopter düştüğü iddia edildi!

Son dakika haberi: İstanbul'da Beykoz'daki Elmalı barajına yakın bir yere helikopter düştüğü iddia edildi.

Beykoz Çavuşbaşı'nda helikopter düştü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Bölgede arama yapılmaya başlandı.

Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor.

İhbarın yapıldığı alana sevk edilen ekibin, kent ormanı içerisindeki Elmalı Barajı çevresi ve ormanlık alanda havadan ve karadan arama çalışması devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...