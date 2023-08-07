Son Dakika Haberi: Kocaeli TMO silosunda büyük patlama! 3'ü ağır 12 kişi yaralandı

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altından 1 kişi kurtarılırken, kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Patlamanın, buğday aktarımı sırasında toz sıkışmasıyla meydana geldiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Göçük altından 1 kişi kurtarılırken, 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı patlamanın sıkışmadan kaynaklı meydana geldiği düşünülüyor.

TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda yaşanan patlama sonrası, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Patlamada 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

13 SİLODA HASAR VAR

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama nedeniyle 13 silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."

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GÖÇÜK ALTINDAN 1 KİŞİ KURTARILDI

AFAD ise yaptığı açıklamada göçük altından 1 kişinin kurtarıldığını belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün, saat 14.50 sıralarında, Liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda meydana gelen yangına AFAD, Emniyet, Jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. SAKOM'dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

13 SİLO KUYUSU ZARAR GÖRDÜ

Toprak Mahsulleri Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama nedeniyle 13 silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."

"YANGIN YOK, SIKIŞMADAN KAYNAKLI PATLAMA OLDU"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu." diye konuştu.

VALİ YAVUZ: YENİ BİR PATLAMA ÖNGÖRMÜYORUZ

Son durumla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "10 yaralımız var. Enkaz altında kimse yok, kontroller yapıldı. Konunun uzmanlarıyla yaptığımız görüşmede buğday tozu sıkışması kaynaklı bir patlama. Yeni bir patlama öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.