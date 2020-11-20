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  3. Son dakika haberi... Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 28 kişi için gözaltı kararı

Son dakika haberi... Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 28 kişi için gözaltı kararı

Son dakika haberine göre İzmir'de Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'den ayrılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkilileri olmak üzere toplamda 29 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 28 kişi için gözaltı kararı

Geçtiğimiz günlerde CHP tarafından soruşturma başlatılan ancak soruşturmayı beklemeden partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ikinci bir şok yaşadı. İHA'nın haberine göre Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Belediyesi yetkilileri hakkındaki çok sayıda ihbar, şikayet ve tespitlere ilişkin soruşturma başlattı. Bunun üzerine savcılık, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerinde aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda belediye binasında aramaların başladığı öğrenildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın; resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından yürütüldüğü, şuana kadar Başkan Aksoy ve belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İhraç sebebi ne?Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İhraç sebebi ne?

Son dakika haberi... Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 28 kişi için gözaltı kararı

Tayfun Altuntaş
Editör


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