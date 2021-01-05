Annesinin cenazesine katılan Aboubakar, İstanbul'a geri döndü!Emekli olacaklara büyük müjde: Acele edin, başvurular 1 Şubat'ta sona erecek!Son dakika... Kritik ziyaret duyuruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecekPendikli çocukların büyük sevinci! Yeni parklar hizmete açıldıCepler alev alacak! 2021 yılı araç muayene ücretleri belli oldu! İşte yeni ücretler...Fenerbahçe, deplasmanda kaybetmiyor! Son 15 sezonun en iyi performansı...Koronavirüs aşısı için yeni genelge: Özel hastanelerde de yapılabilecek!Tuzla Belediyesi, pandemi süresince vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor!Alkol zammı 2021 | Alkole zam geldi mi? | İçki fiyatları arttı mı?Milli yıldız Zeki Çelik, Avrupa devlerini peşine taktı!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışı açıklaması

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışı açıklaması

Son dakika haber... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da ocak ayı içerisinde kar yağacağına ilişkin ifadeler üzerine açıklama yayımladı.

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışı açıklaması

Son dakika haber... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışının beklendiği haberlerine ilişkin olarak açıklama yayımladı. Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bilgisi dışında yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililer ile paylaşılmaktadır."

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışı açıklaması

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT