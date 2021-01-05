Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışı açıklaması

Son dakika haber... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışının beklendiği haberlerine ilişkin olarak açıklama yayımladı. Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bilgisi dışında yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililer ile paylaşılmaktadır."