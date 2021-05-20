Son dakika haberi | Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi!

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut; kulüp başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.