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  3. Son dakika haberi | Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi!

Son dakika haberi | Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi!

Son dakika haberi... Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut'la anlaşmaya vardı. Kırmızı-syaihlı kulüpten yapılan açıklamada, Erol Bulut'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Son dakika haberi | Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi!

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut; kulüp başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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