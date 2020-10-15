Son dakika haberi: Üniversite açılacak mı 2020? İşte Erdoğan üniversite açıklaması

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından önce tatil edilen sonra da uzaktan eğitime geçen üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Daha önce üniversitelerin 1 Ekim'den sonra planlama yapmaları istenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE AÇILACAK MI 2020?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteleri en kısa sürede açacaklarını ve yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada çok konuşuldu. Çok sayıda öğrenci üniversitelerin açılmasını istediği için bu kararı sevinçle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan," İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'de 207 kamu ve vakıf üniversitesi 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim öğretim veriyor. Yurtlarımızın kapasitesi 700 bine burs ve kredilerden yararlanan öğrenci sayısı ise 1 milyon 600 bine ulaştı. Yeni bir proje; 'YÖK Anadolu Projesi'. Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin daha hızlı giderilmesini amaçlıyor. Bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriliyor" dedi.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada," Bugünlerde de yüz yüze eğitime dönen pek çok üniversite görülen vakalar dolayısıyla tekrar online eğitime dönüyorlar. Yükseköğretim Kurulu olarak, Mart 2020'den bu yana üniversite yönetimlerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte aldığımız esnek kararlarla, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri çerçevesinde yükseköğretime ilişkin bütün süreçleri dinamik süreçler şeklinde yürütmekteyiz. YÖK olarak bu dönemde; sisteme kazandırdığımız hibrit/karma öğretim modelinin ve üniversitelerimizin bu dönemdeki olağanüstü çabalarının bugünün sorunlarını çözmekten daha da öte bir noktada yükseköğretimimize ve ülkemize kalıcı fayda sağlamasını hedefliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Yekta Saraç, küresel salgından önce, 2019'da başlattıkları " Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"ni bu dönemde daha da geliştirip genişlettiklerini söyledi.

Çevirim içi eğitimi, zor zamanlara has bir konu olarak değil Kovid-19 salgını döneminden 1,5 yıl önce başlattıkları "Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, eğitimde bir sistem ve yöntem farklılaşması, paradigma değişikliğinin temel bir unsuru olarak ele aldıklarına işaret eden Saraç, şu açıklamalarda bulundu:

"Hepimizin takip ettiği Türk yükseköğretimi, pandemi sürecinde dijitalleşmede önemli bir aşama katetti. Elbette ki gelişmeye açık noktaları var. Ama akademinin dijital dünyada elde ettiği birikim, yükseköğretimin geleceğini ve yönetimini ciddi olarak etkileyecek niteliktedir. Eğitim ve öğretimde esas olan örgün, yani yüz yüze eğitimdir. Fakat bütün dünya gibi Türkiye de; yükseköğretimin durmaması, öğrenme ve öğretme sürecinin kesintiye uğramaması için bu imkandan yararlanıyor."

SAĞLIK BAKANI FAHRETİN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada üniversitelerdeki yüz yüze eğitime ilişkin olarak, "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ KAYIPMAZ: ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI GÜNDEME GELEBİLİR

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz,"Ümit ediyorum ki vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanmaz, okullarda da kontrollü bir şekilde eğitimi sürdürebiliriz ve öncelikle diğer sınıflar, ardından da üniversitelerin de açılması gündeme gelebilir. Ama burada hep kurallara bağlı olmayı okullarda da üniversitelerde de unutmamamız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde eğitimin sürdürülebilir olması son derece önemli" diye konuşmuştu.