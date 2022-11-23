Son dakika haberler: Bu gece deprem mi oldu 23 Kasım 2022 Çarşamba? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika haberler: Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha derinden hissetti. Gece saatlerinde Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem vatandaşlarda büyük panik yarattı. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Bunun üzerine vatandaşlarda internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bu kapsamda Bu gece deprem mi oldu 23 Kasım 2022 Çarşamba? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularının yanıtları haberimizde...

SON DAKİKA HABERLER: BU GECE DEPREM Mİ OLDU 23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA?

Son dakika haberine göre 23 Kasım 2022 Perşembe günü saat 04.09'da AFAD verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.09'da yerin 6.81 km altında 5.9 büyüklüğünde meydana geldi.

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Deprem İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 04.08'te yerin 10.6 km altında 6.0 büyüklüğünde kaydedildi.

NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Deprem, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.