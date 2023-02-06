Son dakika haberleri deprem mi oldu 6 Şubat 2023 Pazartesi? Nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarda meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda Son dakika haberleri deprem mi oldu 6 Şubat 2023 Pazartesi? Nerede, kaç büyüklüğünde? sorularının yanıtları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

SON DAKİKA HABERLERİ DEPREM Mİ OLDU 6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ? NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Son dakika haberine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yerin 7 km altında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yerin 5.0 km altında 7.5 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Öte yandan depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi ve gelmeye devam ediyor.

AFAD 6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız.