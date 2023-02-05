Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısı sonrası İstanbul Valiliği önemli bir karar aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre motokurye, motosiklet ve scooterlerin trafiğe çıkmalarına yasak getirildi. Bunun üzerine Son dakika haberleri İstanbul'da kuryeler çalışıyor? Getir, Trendyol, Yemeksepeti çalışacak mı, hizmet veriyor mu 5 Şubat 2023? sorularının yanıtları araştırılıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ İSTANBUL'DA KURYELER ÇALIŞIYOR?

Son dakika haberlerine göre İstanbul'daki kuryeler, 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 18.00'a kadar çalışacak. Saat 18.00'dan sonra motokuryeler çalışmayacak.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşehrilerim,18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR."

GETİR, TRENDYOL, YEMEKSEPETİ ÇALIŞACAK MI, HİZMET VERİYOR MU 5 ŞUBAT 2023?

İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre Getir, Trendyol, Yemeksepeti kuryeleri 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 18.00'dan sonra çalışmayacak.

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Kuryeler ikinci bir karar alınıncaya kadar hizmet vermeyecekler.

Ancak Getir Büyük'ün araçlarla hizmet vereceği için çalışmaya devam edeceği tahmin ediliyor.