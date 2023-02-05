Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırırken okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası mega kent İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini her geçen dakika artırıyor. Bu kapsamda birçok uzman İstanbul'da okulların tatil edilmesi konusunda çağrı yapınca öğrenciler ve veliler okulların durumunu merak ediyor. Peki İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

SON DAKİKA HABERLERİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin resmi bir açıklama Vali Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, okulların kar nedeniyle 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ OKUL TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

6 Şubat 2023 Pazartesi gününde okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İstanbul'da Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre okullar 1 gün tatil edildi.

6 Şubat 2023 Pazartesi gününde okul olmayacak.

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