Son dakika | Hakem tepkisi! Galatasaray'dan flaş açıklama: Tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz...

Son dakika haberi... Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının başlamasıyla Galatasaray Spor Kulübü 'hakem' konusuna dikkat çekti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"En çok Galatasaray'ın mağdur olduğu ve diğer kulüplerin de mağdur olduklarını dile getirdikleri hakem hatalarını asgariye indirecek kurumsal tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz."

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