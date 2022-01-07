Son dakika | Hakem tepkisi! Galatasaray'dan flaş açıklama: Tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz...
Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hakemlere tepki gösterilerek hataların asgari seviyeye indirilmesini talep edildi.
Son dakika haberi... Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının başlamasıyla Galatasaray Spor Kulübü 'hakem' konusuna dikkat çekti.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"En çok Galatasaray'ın mağdur olduğu ve diğer kulüplerin de mağdur olduklarını dile getirdikleri hakem hatalarını asgariye indirecek kurumsal tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz."
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