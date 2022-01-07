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  3. Son dakika | Hakem tepkisi! Galatasaray'dan flaş açıklama: Tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz...

Son dakika | Hakem tepkisi! Galatasaray'dan flaş açıklama: Tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz...

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hakemlere tepki gösterilerek hataların asgari seviyeye indirilmesini talep edildi.

Son dakika | Hakem tepkisi! Galatasaray'dan flaş açıklama: Tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz...

Son dakika haberi...  Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının başlamasıyla Galatasaray Spor Kulübü 'hakem' konusuna dikkat çekti.

 Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"En çok Galatasaray'ın mağdur olduğu ve diğer kulüplerin de mağdur olduklarını dile getirdikleri hakem hatalarını asgariye indirecek kurumsal tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz."

Detaylar geliyor...

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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